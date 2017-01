Bliskie spotkanie z wojskiem

W związku z przyjazdem do Polski amerykańskich żołnierzy Pierwszej Brygadowej Grupy Bojowej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu zorganizował piknik "Bezpieczna Polska". Impreza trwała od godz 12 do 17 przed siedzibą DUW.

Największe zainteresowanie wzbudzał, szczególnie wśród najmłodszych uczestników, pokaz wybranego sprzętu wojskowego, m.in. czołgu Leopard 2A5, KTO Rosomak, WR-40 Langusta oraz broni np. 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.

Ci, którzy nie przepadają za bronią zachodzili do wojskowego szpitala polowego - a dokładniej sali opatrunkowej w kontenerze, gdzie można było podszkolić swoje umiejętności z pierwszej pomocy.

- Przyszedłem z moim synkiem, bo bardzo chciał zobaczyć wojskowy sprzęt na żywo. Dotknąć, wziąć do ręki karabin, usiąść za kierownicą Rosomaka czy obejrzeć wnętrze czołgu. To znakomita rozrywka nie tylko dla chłopców. A pełni też funkcję informacyjną. Żołnierze chętnie odpowiadają na pytania, wyjaśniają wątpliwości, cierpliwie tłumaczą - przyznał Adrian Michnowski z Wrocławia.

Mieszkańcy wysłuchali także występów Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Chóru Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Najbardziej podobał mi się moment, gdy żołnierz pokazywał nam jak działa robot-saper, który nazywał się "Inspektor". Taka okazja nie zdarza się codziennie - mówił 11-letni Michał.

Podczas pikniku przeprowadzono przez telebim bezpośrednią transmisję wystąpienia premier Beaty Szydło w Żaganiu.

Kolejki ustawiały się przy mini-strzelnicy ASG, gdzie swoich sił próbowali nawet kilkuletni pasjonaci wojskowi. Można było skosztować wojskowej grochówki.

