Czy czystość w narzeczeństwie jest ważna?

Takie pytanie zadawali KSM-owicze młodzieży na wrocławskim rynku. Reakcje były różne. A wy co byście odpowiedzieli? Od tego pytania rozpoczęła się też trzecia "Debata Walentynkowa". Zakończyła się balem karnawałowym.

Debata Walentynkowa to ogólnopolska akcja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W archidiecezji wrocławskiej odbyła się po raz trzeci. Tematem spotkania była czystość w narzeczeństwie, a więc zagadnienie, które dotyczy albo wkrótce będzie dotyczyć wielu osób w wieku licealno-studenckim. Spotkanie odbyło się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej.

Zaproszone były dwie pary - małżeństwo, szczęśliwi rodzice czwórki dzieci oraz młodzi narzeczeni, którzy planują wspólne życie. O swoich doświadczeniach w związku, narzeczeństwie opowiadali: Karol Białkowski, kierownik oddziału "Gościa Wrocławskiego" i jego żona Elżbieta, pedagog przedszkolny, oraz Maciej Rajfur, dziennikarz "Gościa Wrocławskiego" i jego narzeczona Kamila Kamińska, studentka i członkini Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Debata rozpoczęła się od odsłuchania sondy, którą młodzież z KSM przeprowadziła na ulicach Wrocławia, zadając przypadkowo spotykanym ludziom pytanie: "Czy ważna jest czystość w narzeczeństwie i związku?". - Reakcje były różne, kilka razy zostaliśmy wyśmiani, niektórzy patrzyli na nas, jakbyśmy byli nie z tej planety, ale były też osoby wyraźnie zaciekawione naszym pytaniem oraz podziwiające odwagę młodzieży. Dla nas chodzenie po rynku i pytanie przypadkowych ludzi o tak kontrowersyjne rzeczy to ciekawe doświadczenie ewangelizacji ulicznej. Około 30 proc. odpowiedzi było pozytywnych - podsumował Tadeusz Moska, członek Zarządu Diecezjalnego KSM AWr.

Następnie prelegenci odpowiedzieli na to pytanie, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Państwo Białkowscy opowiadali o swojej drodze czystości, o trudnościach i tym, jakie efekty przynosi im to w małżeństwie. Ela porównała ten czas do Adwentu, kiedy z ochotą wyczekujemy na dzień zaślubin. Podkreśliła, że tak samo jest ze świętami Bożego Narodzenia - jeśli się nie przygotujemy dobrze na przyjście Chrystusa, nie będziemy w stanie tak mocno i radośnie przeżyć świąt.

Maciej z Kamilą podzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami w związku oraz metodami na życie zgodnie z wartościami. Maciej podkreślał, jak ważne jest dla nich spędzanie razem czasu i wspólne rozmowy. Kamila przyznała, że niezwykle ważne jest, aby w narzeczeństwie poznać drugiego człowieka, ale nie w sypialni, tylko rozeznać, jakim jest człowiekiem. Karol, kontrargumentując stwierdzenie, że warto "sprawdzić się przed ślubem", wyjaśnił, że nie ma czegoś takiego jak pełne dopasowanie. - Całkowita zgodność nie jest potrzebna. Czas na dopasowywanie się jest znacznie później - w małżeństwie - mówił.

Prelegenci mówili o tym, że wielu mówi o "sprawdzaniu się" przed ślubem, mając na uwadze własne ego, własne potrzeby. Tymczasem podstawą udanego związku jest dbanie o dobro narzeczonej czy narzeczonego, a później współmałżonka.

Zwieńczeniem spotkania był KSM-owy bal karnawałowy, który odbył się w tym samym miejscu o 19.00 i zakończył się w nocy. Warunkiem uczestnictwa w zabawie było przebranie. Bal rozpoczęła i zakończyła wspólna modlitwa. Przed północą był konkurs na najciekawsze przebranie - wygrała para Flinstonów, drugie miejsce zajęły mimki, a trzecie Joker i Harley Quinn.

Imprezę prowadził DJ Grzegorz Kapela „Greg Band”, nie brakowało zabaw i tańców. W obu wydarzeniach udział wzięło ponad 60 osób.