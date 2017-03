Oświadczenie rzecznika kurii w sprawie ks. Adriana Kosendiaka

"Ks. mgr lic. porucznik Adrian Kosendiak opowiedział mi swoją straszną historię.Ta sprawa jest w mojej ocenie największym skandalem kościelnym ujawnionym przez czynnego księdza, a do tego oficera Wojska Polskiego wobec którego nie toczy się postępowanie kanoniczne. Ks. Adrian przeżył piekło - ale oceńcie to Państwo sami" - pisze we wstępie do 25-minutowego filmu umieszczonego na swoim profilu na Facebooku Zbigniew Stonoga.

Jak mówi na nagraniu sam pokrzywdzony, sprawa dotyczyła czasów kleryckich. Wówczas doszło ponoć do gwałtu kapłana na ówczesnym alumnie. Na filmie padają konkretne oskarżenia oraz nazwisko księdza oskarżonego o przemoc. - Każdego dnia się modlę, by nikogo więcej nie skrzywdził - mówi Stonodze ks. Kosendiak. Zaznacza też, że chciałby, aby jego dramat nie uderzył w całość środowiska kapłańskiego, bo w Kościele służy wielu dobrych księży.

Rzecznik archidiecezji wrocławskiej przekazał nam krótkie oświadczenie w tej sprawie:

"Ksiądz arcybiskup powołał specjalny zespół do zbadania tej sprawy. Kiedy zostaną dokładnie wyjaśnione wszystkie wątki, będziemy mogli podjąć właściwe decyzje i udzielić szerszego komentarza".