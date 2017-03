Współpracuj z łaską harcerzu!

Dwa wrocławskie hufce co roku przybywają do Sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego, by modlić się w intencji swojego harcerskiego ruchu. Pieszą wędrówkę rozpoczynają na Wzgórzach Strzelińskich, a po dotarciu do Henrykowa uczestniczą w uroczystej Eucharystii.

Tegoroczna edycja pielgrzymki zgromadziła łącznie z rodzicami i sympatykami Skautów Europy ponad 500 osób.

- Pierwsze, co mi przychodzi na myśl w związku z hasłem pielgrzymki, to gotowość. Staję w gotowości. Ale na co? W gotowości służby, czekam, by wyruszyć w jakąś podróż, w jakąś przygodę - mówił w homilii ks. Grzegorz Dłużniak SDB

Salezjanin podkreślił, że Pan Bóg posyła wtedy, kiedy widzi, że ktoś jest przygotowany.

- Bóg zaprasza do służby, do pomocy komukolwiek nie po to, by nam zaszkodzić, czy popsuć realizację moich planów wewnętrznych. Bóg posyła w miejsca, które wymagają naszej obecności, dlatego, że nas kocha - stwierdził ks. G. Dłużniak.

Duszpasterz Skautów Europy dodał, że Pan Bóg stawia nas w trudnych sytuacjach, z których wyprowadza wielkie dobro. Maryja stanęła przed bardzo trudną decyzją, ale jednak powiedziała „tak” i urodziła Syna Bożego.

- Dlaczego się zgodziła? Odpowiedź jest prosta: dzięki łasce Bożej, która Ją przepełniała. Łaska jest darem, którego Bóg udziela każdemu z nas za darmo. Jest dla nas tym, czym paliwo dla samochodu. Samochód bez paliwa - nie pojedzie. Samochód z paliwem - też nie pojedzie, jeśli człowiek go nie uruchomi. A więc Pan Bóg daje łaskę do czynienia dobrych rzeczy, ale ja muszę zadziałać i współpracować z łaską - tłumaczył kapłan.

Zaznaczył, że Bóg posyła każdego z nas, mniejszego i większego, młodszego i starszego, do misji specjalnej. Nie na pustynie, czy na wojnę, ale do naszych środowisk, takich jak podwórko, szkoła, praca, studia, wspólnota. To jest nasza misja specjalna, by w tych miejscach pomagać i dzielić się sobą.

- Celebrując ten wielki dzień, w którym Maryja przyjęła wolę Bożą, uczmy się od Niej i podejmijmy podobną decyzję, już z pełną świadomością. Panie Boże, poślij mnie tam, gdzie chcesz, żebym był. Uzdalniaj mnie i pomagaj mi. Zgódźmy się na to, że Bóg może zmienić niektóre z naszych planów. Powiedzmy mu dzisiaj: Tobie chce służyć Panie, niech mi się stanie według Twego słowa! - zakończył homilię ks. Grzegorz Dłużniak.

Pod koniec Mszy św. ks. Grzegorz Tabaka, duszpasterz wrocławskich hufców poświęcił krzyże na beretach, które młodzi harcerze i harcerki otrzymali podczas przyrzeczenia.

Po Eucharystii Zawiszacy zjedli obiad i przyszedł czas na gry i zabawy w terenie. Do rodziców została wygłoszona konferencja o wartościach, jakie niesie za sobą harcerstwo. Całość zakończył uroczysty apel z modlitwą, podczas którego wyrecytowano prawo harcerskie i wyśpiewano oficjalny hymn Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" pt. „Króluj nam Chryste”.

Na koniec każdego większego wydarzenia organizowanego przez Federacje Skautingu Europejskiego wykonywany jest charakterystyczny obrządek. Prowadzący uroczystość krzyczy: „Ad Mariam”, reszta odpowiada: „Europa!”. Po trzeciej odpowiedzi wszyscy wyrzucają swoje berety do góry.