Miejcie odwagę zaufać Jezusowi

Na początku homilii bp Jacek zauważył, że w naszym życiu bardzo często zajmujemy się Bogiem - na modlitwie, czytając słowo Boże, przychodząc do kościoła. - I wtedy, gdy zajmujemy się Bogiem, czujemy się pewnie, jest nam dobrze dlatego, że czujemy się ekspertami w sprawach Boga. Natomiast trudniej przychodzi nam moment, gdy Bóg zaczyna zajmować się nami. Wtedy wielu rzeczy nie rozumiemy, doświadczamy ciemności. Bo człowiek tak jest skonstruowany, że swoim umysłem chciałby ograniczyć Boże działanie - mówił.

Podkreślił, że dzisiejsza Ewangelia [o jałmużnie ubogiej wdowy - przyp. red.] zwraca uwagę na trzy słowa: "czuwajcie", "ufajcie" i "głoście".

Hierarcha tłumaczył, że Jezus przestrzega nas, byśmy czuwali, aby nie ulec grzechowi pychy. - Dziś Jezus mówi do nas: "Strzeżcie się swojego egoizmu, abyście nie byli ludźmi pysznymi". Każdemu z nas grozi bycie popularnym, bycie na świeczniku, bycie zauważonym, a zwłaszcza gdy otrzymujemy od Kościoła choćby posługę ceremoniarza, lektora. Jesteśmy widoczni i często grozi nam pycha, pokusa zauważenia samego siebie - ostrzegał. - To, co Bóg wam daje, jest po to, byście służyli innym.

Następnie ojciec biskup rozwinął przesłanie "ufajcie". Podkreślił, że w tym fragmencie Jezus chce nam powiedzieć, iż często w naszym życiu ofiarujemy Panu Bogu to, co nam zbywa; oddajemy Mu część swojego życia, a drugą określamy naszą prywatną sprawą. - Jakże często jest tak, że ktoś mówi, iż w Kościele trzeba przyjąć taką postawę, a później wracamy do życia i mówimy: "Przecież nie da się realizować tego, co Jezus mówi". A uboga wdowa zaufała Jezusowi. Oddała wszystko, czyli całą swoją nadzieję pokładała w Jezusie Chrystusie - tłumaczył. Przekonywał, że Jezus pokazuje nam, na czym polega prawdziwa wiara - na całkowitym zaufaniu Jezusowi. - Im bardziej jesteśmy związani z ołtarzem, tym bardziej powinniśmy całą naszą ufność pokładać w Jezusie Chrystusie - dodał i zachęcał, by się zastanowić, czy kiedykolwiek zawiedliśmy się na Jezusie, gdy powierzyliśmy Mu wszystkie nasze sprawy.

Bp Kiciński tłumaczył także, co oznacza "głoście". - Co to znaczy? Bądźcie świadkami tego, co usłyszeliście, co zobaczyliście i czego doświadczyliście. Wasza służba jest związana z ołtarzem, a Eucharystia kończy się słowami: "Idźcie w pokoju Chrystusa" - mówił. Podkreślił, że to znaczy dzielić się dobrami materialnymi, ale też dzielić się swoją wiarą. Mamy iść do świata i go zmieniać nie tylko ludzkim słowem, ale przede wszystkim świadectwem życia. - Po to przyjmujemy posługę lektora i ceremoniarza, aby być świadkami Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zostajecie obdarzeni przez Kościół wielkim zaufaniem nie po to, byście panowali, by was widziano, by wam się kłaniano. Jesteśmy posłani po to, by pokazywać dzisiejszemu światu, że człowiek, który ufa, gdy oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest człowiekiem szczęśliwym i czuje się posłany, by uszczęśliwiać innych.

Pozostawił też młodzieży zasadę św. Jana Chrzciciela: aby robili wszystko, aby Jezus wzrastał, a oni przy nim się umniejszali.

Na zakończenie liturgii bp Kiciński dziękował obecnym na uroczystości kapłanom, opiekunom nowych lektorów i ceremoniarzy w ich parafiach. - Dziękuję za troskę o ministrantów, o lektorów, o ceremoniarzy. To są osoby, na które w życiu parafialnym zawsze możecie liczyć, a zwłaszcza przy okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, gdzie ceremoniarze są nieodzowni, a lektorzy potrzebni - mówił. Prosił też o dalszą opiekę i formację, zwłaszcza liturgiczną i duchową.

Zwracając się do rodzin lektorów i ceremoniarzy, zaznaczył, że ten dzień jest ich świętem. Podkreślił, że to wielka radość zobaczyć swoich synów tak blisko ołtarza. Natomiast zwracając się jeszcze do bohaterów uroczystości, zaznaczył, że jest głęboko przekonany, iż wielu z nich usłyszało już lub usłyszy w sercach głos Pana: "Pójdź za mną". - Miejcie odwagę zaufać Jezusowi. Pan Jezus potrzebuje odważnych mężczyzn, którzy będą świadkami Ewangelii. Służcie przy ołtarzu, ale również bądźcie sługami innych. Nieście Ewangelię i Ewangelią żyjcie na co dzień - mówił, zachęcając do wybrania w przyszłości drogi kapłańskiej.

Posługa lektora i ceremoniarza pozwala na dojrzalsze uczestnictwo w celebracjach liturgicznych. Do zadań ceremoniarzy należy przede wszystkim przygotowywanie Służby Liturgicznej do pełnienia świętych czynności, które w dalszej kolejności mają pomóc ludowi Bożemu w pełniejszym uczestnictwie w tajemnicy zbawienia. Funkcją lektorów jest pomoc Kościołowi w głoszeniu słowa Bożego poprzez czytanie fragmentów Pisma Świętego podczas Mszy św.

Młodzież przygotowywała się do podjęcia nowych obowiązków przez cały rok, uczestnicząc w specjalnych kursach, nad których przebiegiem czuwał diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej archidiecezji wrocławskiej ks. Marek Leśniak.

