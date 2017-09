Wypuszcza bańki mydlane z Dobrą Nowiną

To jedyny ksiądz w Polsce i prawdopodobnie jedyny na świecie, który profesjonalnie zajmuje się... puszczaniem baniek. Tak, bo można to robić naprawdę profesjonalnie poprzez szeroki wachlarz sztuczek i sprzętu. Coś na pograniczu iluzji i kuglarstwa. Efektowne, ale wymagające dużych zdolności manualnych.

Nagrania z pokazów "Bubble show" możemy bez problemu znaleźć w internecie, ale ich autorami są osoby świeckie. W Oleśnicy zajmuje się tym człowiek w sutannie powołany przez Boga do głoszenia ludziom Ewangelii.

Całkiem niedawno na podbój wirtualnej rzeczywistości z Dobrą Nowiną na ustach, Chrystusem w sercu i bańkami mydlanymi wyruszył neoprezbiter Teodor Sawielewicz. Tak powstała Teobańkologia. Nowa dziedzina nauki? Nie, po prostu ogromna pasja młodego kapłana, która wzięła się z… mycia naczyń. Widzicie? Warto pomagać jako dziecko w domu.

Teodor zafascynował się bańkami mydlanymi jeszcze przed wstąpieniem do seminarium. Odkrywał tę pasję poprzez odtwarzanie sztuczek, które zobaczył w internecie. Potem, już jako kleryk, zaczął robić niewielkie pokazy dla różnych osób i… łączył to z Ewangelią. Tak, naprawdę się da.

- Nie chodzi o to, by jedynie popatrzeć i zachwycać się, ale by głosić przez to naukę Jezusa. Byłem zapraszany do szkół i prowadziłem rekolekcje z bańkami mydlanymi - wspomina seminaryjne, nie tak odległe lata, ks. Teodor.

Jak opisuje, jego zamiłowanie wymaga kreatywności i pomysłowości. Bańki służą bowiem kapłanowi do zobrazowania prawd wiary chrześcijańskiej. Przywołują najprostsze skojarzenia, stymulują wyobraźnię. Dobitnie pokazują np. iluzje naszego życia, kruchość naszych pomysłów, szanse które dostajemy od Boga itp.

- Ewangelia i bańki mydlane to naprawdę świetne połączenie. Doskonale się uzupełniają w głoszeniu prawd wiary - kwituje ks. T. Sawielewicz. Pasja to jednak nie wszystko. Kapłan chce ze swoim talentem wyjść do szerszej publiczności, dlatego jest aktywny w internecie.

- Pan Bóg wlał w moje serce takie pragnienie, aby działać w rzeczywistości wirtualnej. Widzę, że są tam ludzie, którzy inaczej Ewangelii nie usłyszą, nie pójdą do kościoła, nie posłuchają nawet takich nazwisk, jak choćby o. Szustak - tłumaczy Teodor Sawielewicz.

Trzeba przyznać, że bańki mydlane stały się dla internautów ciekawym zjawiskiem, więc zatrzymują się w tym oceanie wirtualnych informacji na przekazie ks. Teodora.

- Nie możemy jako kapłani zamykać się na plebaniach jak w warowniach. Musimy brać na poważnie rzeczywistość wirtualną. Oczywiście nie chodzi o to, że każdy ksiądz ma teraz mieć konto czy fanpage na portalach społecznościowych i codziennie dodawać różne treści. Po prostu jako duszpasterze nie możemy zlekceważyć tej przestrzeni - wyjaśnia neoprezbiter.

Sam prowadzi profile na Facebooku i YouTubie pod hasłem: „Teobańkologia”. Podkreśla, że wirtualna ewangelizacja to dodatek do głównego nurtu duszpasterskiego w realnym świecie. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie: jeśli księża nie będą głosić Chrystusa w internecie, to jaki ten internet będzie?