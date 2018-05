Będzie długo, sorry, ale w najśmielszych marzeniach nie spodziewałem się, że będę mógł kiedyś to powiedzieć albo napisać.

Przez wiele lat uwielbienie, charyzmaty, Duch Święty - to wszystko było zupełnie nie dla mnie. Zalatywało sektą, nadmuchanymi emocjami itd. Nie pasowało do mojej poważnej i chłodnej wiary. Uważałem wszelkie przejawy charyzmatyczności za jedną z wielu dostępnych form w Kościele, zarezerwowaną dla wąskiego grona „oszołomów”, do których w żadnym razie się nie zaliczałem. Uwielbienia mnie nudziły, męczyły, a wręcz wkurzały, jeśli trwały zbyt długo. Do czasu...

Mniej więcej 2 lat temu zostałem zaproszony do posługi na pewnych rekolekcjach. Nie wiedziałem, że jadę tam ostatni raz jako stary człowiek. Jechałem „do roboty”, więc nie spodziewałem się niczego. Tam zobaczyłem ludzi, którzy radośnie śpiewają, klaszczą podczas uwielbienia, mają obrazy, ktoś prorokował w językach, a ktoś inny to tłumaczył.

O co tu chodzi? - pomyślałem. Pierwszy raz wtedy poczułem się w Kościele jak ktoś obcy, jak ktoś inny niż ci wszyscy radośni ludzie. Zobaczyłem mój brak radości, mój gniew, nieuprzejmość, złośliwość itd. Zobaczyłem to wszystko, czego zupełnie nie mieli ci radośni ludzie uwielbiający Boga. Stałem tam i powiedziałem:

"Boże, ja już nie chcę więcej tak żyć. Ja mam dość tej mojej chłodnej wiary i samego siebie. Mam dość tego, że widzę, jak działasz w życiu innych ludzi, a sam nie mam do tego dostępu. Mam już dość! Bycie w Kościele powoduje we mnie frustracje! Albo zrobisz coś z moim życiem, albo... wolę żyć poza Kościołem i mieć spokój. Nie chcę się już frustrować".

O, błogosławione brednie, które wtedy wypowiedziałem w swoim sercu. Nagle poczułem tak mocną, tak niesamowicie bliską obecność Boga przy mnie. Tego nie da się opisać słowami. Nigdy wcześniej przez całe swoje życie nie czułem tak namacalnie Boga.

Podobno Bóg nie jest po to, żeby Go czuć. Dla mnie jest. Czułem Go wtedy tak mocno, jakby stał jednocześnie obok mnie, przede mną, za mną i dodatkowo trzymał mnie w ramionach. W jednej chwili poczułem się tak bardzo kochany przez Niego, to było uczucie pozbawione wszelkich wątpliwości.

Uwielbienie dobiegało końca, a ja pierwszy raz w życiu nie chciałem, żeby się kończyło. Chciałem trwać w tym zachwycie, uwielbieniu, Jego niesamowitej bliskości i czułości.