Życie ponad wszystko

Na początku koncertu s. Ewa Jędrzejak, boromeuszka, oraz dr Krzysztof Szmyd przedstawili organizacje, na czele których stoją, i ich szeroką działalność. Podkreślali, że przy realizacji jednego z dzieł ściśle współpracują. S. Ewa zaznaczyła, że pozyskane środki zostaną przekazane właśnie na jego promocję - stworzenie broszur informacyjnych o hospicjum perinatalnym.

Część muzyczna rozpoczęła się z prawdziwym Bożym tchnieniem, o co zadbał zespół “Spotkanie”, i tak też się zakończył, o co zatroszczyli się nasi specjalni goście - Zespół "Eo Nomine" z Warszawy. Pojawiały się także różne przeboje, jak np. “Miłość to wierność wyborowi” z repertuaru Piotra Rubika w wykonaniu studentki PWT Roksany Nawrockiej, "Ja wysiadam" A.M. Jopek w wykonaniu studentów z DA "Maciejówka" czy kompozycji J. Hornera z filmu "Titanic" pt. "My heart will go on" wykonanej przez chór "Basilica Cantans".

- Serca słuchaczy koncertu zostały porwane nie tylko przy pięknych wystąpieniach muzycznych, ale także niejedno serce mocniej zabiło przy "kto da więcej" - zaznacza organizatorka Anna Kaśków. Wśród licytowanych przedmiotów były m.in. piłka z autografem Roberta Lewandowskiego, koszulka z autografem Arka Milika, rakieta tenisowa ks. dr. hab. Roberta Zapotocznego, którą rozegrał mistrzostwa świata księży. Oprócz tego było licytowane Pismo Święte ze skierowanej do polskich biskupów limitowanej edycji wydanej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, srebrny medal papieski z okazji I rocznicy pontyfikatu Franciszka oraz obrazy.

Przewodnicząca samorządu studenckiego PWT zaznacza, że również stoisko z mniejszymi fantami było oblegane, a po słodkościach w kawiarence nie został najmniejszy ślad. Ostateczna kwota zbiórki nie jest jeszcze znana, ale warto zaznaczyć, że wszystkie przedmioty przeznaczone do licytacji znalazły swoich nowych właścicieli. - Mamy nadzieję, że uda nam się wesprzeć wspólną działalność Fundacjji "Evangelium Vitae" oraz Stowarzyszenia Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska oraz że zebrana suma będzie wystarczająca do wydania specjalnego poradnika - wyjaśnia.

Pozycja skierowana będzie do rodzin, które dowiedziały się, że ich dziecko ma wadę lub chorobę letalną, a rokowania co do przeżycia są niepewne lub złe. Ma on zawierać informacje o możliwości uzyskania wsparcia i także zwrócenie uwagi na to, że aborcja nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. - Chcemy, by dotarł on do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia i by jak najwięcej rodziców powiedziało dalszemu życiu dziecka "tak".

- Główny cel został osiągnięty - mogliśmy podkreślić ogromną wartość każdego życia. Był to naprawdę piękny wieczór, po którym na pewno niejednej osobie zostaną w głowie melodie wykonanych utworów, obrazy rozpromienionych radością twarzy wolontariuszy oraz serca pełne życia - podsumowuje A. Kaśków.