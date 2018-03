Robert Lewandowski: Jesteśmy silni jako drużyna

Piłkarze reprezentacji Polski w piłce nożnej odpowiadali na pytania dziennikarzy przed meczem towarzyskim z Nigerią we Wrocławiu.

Obecnie trener Adam Nawałka ma do dyspozycji 29 zawodników. Zgrupowanie z powodu kontuzji (krwiak na kolanie) opuścił Damian Kędzior, pomocnik Górnika Zabrze.

- Jego uraz okazał się zbyt groźny, by mógł kontynuować treningi. Drugie dotychczasowe osłabienie to Bartosz Bereszczyński. Po południu odbierzemy szczegółowe wyniki badań, wtedy zostanie podjęta decyzja, co dalej. Na razie obrońca Sampdorii Genua trenuje indywidualnie - mówił Bogdan Zając, II trener reprezentacji podczas konferencji prasowej.

Kapitan drużyny Robert Lewandowski zapowiedział, że w dwóch zbliżających się meczach towarzyskich z Nigerią i Koreą Południową nie zagra raczej pełnych 90 minut.

- Nie ma takiej potrzeby. Chciałbym utrzymać wysoką formę jak najdłużej, dlatego od początku roku nie gram całych spotkań. Niedługo wkroczymy w fazę decydującą sezonu klubowego, a potem przecież czeka nas mundial - mówił R. Lewandowski.

Podkreślił, że dobór sparingowych rywali był podyktowany przeciwnikami w grupie na mundialu w Rosji.

- Z jednej strony drużyny takie jak Nigeria i Senegal oraz Korea Południowa i Japonia mają podobny styl gry. Z drugiej - nigdy dwa zespoły nie grają tak samo. Myślę, że te najbliższe dwa mecze towarzyskie będą dla nas dobrą lekcją. Tak naprawdę wchodzimy w pierwszy, początkowy etap przygotowań do mistrzostw świata. To moment na sprawdzanie nowych wariantów, ustawień - stwierdził napastnik Bayernu Monachium.

Kapitan polskiej drużyny narodowej przyznał, że piłkarzom zależy na pokazaniu dobrej jakości gry w meczu bez wielkiej stawki.

- Chcemy udowodnić, że potrafimy grać w piłkę na wysokim poziomie także bez piłkarskiego ciśnienia - oświadczył Lewandowski.

Jego zdaniem, nie można też za bardzo skupiać się na stylu gry przeciwników, żeby nie zapominać o swoich założeniach i taktyce.

- Zawsze bardziej koncentrujemy się na własnej postawie i grze, a analiza przeciwnika przed meczem powinna nam wystarczyć. Pamiętajmy, że mogą zdarzyć się słabsze mecze w tym okresie. Ale jeśli chcemy pokazywać swoją jakość, to bez względu na to, czy gramy o punkty, czy nie, musimy wystąpić z pełną powagą i koncentracją - podsumował najlepszy zawodnik naszej drużyny.

Bramkarz Łukasz Fabiański uważa, że starcie z Nigerią będzie bardzo wartościowym doświadczeniem.

- Ciężko mi ocenić styl tej drużyny. Pamiętam mecz towarzyski z Wybrzeżem Kości Słoniowej sprzed kilku lat. Są to drużyny, które maja w swoich szeregach indywidualności o wysokich umiejętnościach, są dobrze przygotowani fizycznie. To bardzo dobry sprawdzian. Zmierzenie się z czymś innym - mówił Fabiański.

Zapytany o rywalizację w polskiej bramce odparł, że cieszy się, iż trener Nawałka ciągle pokazuje, że daje szanse każdemu o wywalczenie pozycji pierwszego bramkarza reprezentacji.

Polscy piłkarze podkreślali, że taktyka ogólna zespołu na boisku wygląda zawsze nieco inaczej, niż ta rozpisana na papierze.

- Większe znaczenie mają założenia taktyczne poszczególnych zawodników i tempo pomiędzy formacjami. Osobiście grałem już tyloma ustawieniami, że nie ma dla mnie problemu przy zmianie. Grunt to przypomnienie założeń, a czy będziemy grali trzema zawodnikami z tyłu czy czterema, nie ma większego znaczenia. Naszym silnym punktem jest drużyna. Zawodnicy w reprezentacji zawsze grają lepiej niż w swoich klubach - mówił Robert Lewandowski.

Stwierdził jednak przy tym, że jeśli popatrzymy na liczebność narodu i liczbę piłkarzy grających w klubach zagranicznych, to statystyka mogłaby być dużo lepsza.

- Miałem okazję z Borussią być w Japonii, gdzie graliśmy przeciwko drużynom japońskim. To bardzo dobre, wybiegane ekipy. Sądzę, że Korea będzie podobnym rywalem - stwierdził Łukasz Piszczek.

Obrońca Borussii Dortmund zaznaczył, że polscy piłkarze powinni już myśleć o tym, by być w najlepszej formie fizycznej po sezonie klubowym i z pełną wiarą oraz nadzieją w sukces wystąpić Mistrzostwach Świata w Rosji.