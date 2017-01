Pismo Święte update

Z opisu aplikacji zamieszczonego w sklepie internetowym możemy się dowiedzieć, że jest ona bezpłatna i zawiera przede wszystkim tekst Pisma Świętego (Biblia Tysiąclecia). Umożliwia ciągłe czytanie Słowa Bożego lub wybranych fragmentów, w czym dodatkowo pomaga opcja dodawania do ulubionych czy zaznaczania wersów markerem.

Kolejna funkcja pozwala na przejście do czytań z liturgii Kościoła Katolickiego na każdy dzień, z bezpośrednim dostępem do dnia bieżącego. Zawiera ponadto, systematycznie poszerzaną, listę popularnych modlitw, a także dostęp do informacji o wspominanym aktualnie świętym. Co ważne, powyższe funkcjonalności nie wymagają połączenia z internetem i nie zawierają reklam.

Połączenia on-line wciąż wymaga jednak możliwość modlitwy brewiarzem oraz komentarza do czytań z dnia.

Inicjatorem powstania aplikacji „Pismo Święte” był Przemysław Bierut. To było w 2011 roku. - Sam jej używałem, ale zauważyłem, że funkcjonuje tylko wersja na Androida, a brakowało na IOS i Windowsa - mówi Piotr Krajewski z firmy Stermedia, która zajmuje się tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne. Panowie ustalili, że wspólnie postarają się rozwinąć „Pismo Święte”. - Tworząc wersję dla IOS, włączaliśmy nowe funkcje, m.in. brewiarz, który dołączył do tekstu biblijnego, czytań z dnia i modlitw - wyjaśnia. Dzięki wsparciu finansowemu udało się też zmienić layout.

Po tych pracach uzupełniających rozwój aplikacji trochę stanął. Wynikało to z braków finansowych. Użytkownicy zgłaszali jednak brak pewnych funkcji, prosząc o aktualizację. - Zauważyliśmy między innymi, że przy zmianie telefonu korzystający z aplikacji tracą swoje zakładki. Stąd pomysł na stworzenie osobistych kont - zaznacza.

Prace nad wprowadzeniem poprawek rozpoczęły się w ubiegłym roku i trwały do połowy grudnia. W tej chwili funkcjonuje już stabilna wersja. Wśród nowości, oprócz kont użytkowników, jest przede wszystkim możliwość odsłuchania czytań, brewiarza, modlitw czy tweetów papieża Franciszka. – Dodaliśmy nowe tłumaczenie Biblii Tysiąclecia w wersji piątej, na co mamy zgodę wydawnictwa Pallotinum. Współpracujemy z wieloma podmiotami, stąd komentarze do czytań pobierane są z portalu www.evangelizo.org, a fragmenty Pisma Świętego odczytywane przez lektora z www.biblijni.pl. Pozostałe treści do odsłuchania "czyta" automat.

P. Krajewski podkreśla, że cały czas z innymi zaangażowanymi w projekt śledzą jak wiele osób regularnie używa "Pisma Świętego". - To, że jest ich tak wiele, daje dodatkową motywację i potwierdza, że nasza praca ma sens - przekonuje.

Aplikacja, jako narzędzie ewangelizacyjne, wciąż ma się rozwijać. W planach mamy dodawanie kolejnych przekładów Pisma Świętego również w innych językach. Aby to przeprowadzić, potrzebujemy jednak wsparcia merytorycznego. Dlatego zapraszamy do kontaktu i współpracy - dodaje.

Zachęca jednocześnie do objęcia dzieła swoją modlitwą oraz pomocy materialnej. Wszelkie informacje są dostępne w zakładce „wesprzyj” pod adresem www.pismo.swiete.pl lub w menu głównym aplikacji.

"Pismo Święte" to nie jedyna katolicka bezpłatna aplikacja stworzona przez Stermedia. To z inicjatywy pracowników firmy powstały produkty "ŚDM Info", zawierająca kompleksowe informacje dotyczące wydarzeń centralnych, ale również dni w poszczególnych diecezjach w ramach Światowych Dni Młodzieży, a także "Śpiewnik na Orszak Trzech Króli". Wrocławianie obsługują również międzynarodową platformę (również poprzez aplikację) www.nubesdei.org.

"Pismo Święte" można pobrać z platform Google Play, App Store, App World i Windows Phone.