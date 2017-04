Klub Książki Chrześcijańskiej

Jeśli dobrze jest zasiąść nad taką książką jak do smakowitej uczty, to jeszcze wspanialej móc potem podzielić się smakiem z innymi. Wiedzą o tym członkowie niedawno założonego Klubu Książki Chrześcijańskiej w Smolcu, którzy spotykają się co miesiąc w tutejszej świetlicy wiejskiej.

– Pomysł zrodził się wśród osób związanych ze wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego działającą przy parafii w Smolcu. Inicjatorkami były Iwona Tomanek, Marzena Płatek, Ania Baczewska – wspomina członkini klubu Edyta Niemczynowska-Frąckiewicz. – Ludzie ze wspólnoty wymieniali się książkami między sobą, one krążyły wśród przyjaciół, znajomych, ale… brakowało okazji, by o nich porozmawiać. Modlitewne spotkania wspólnoty mają przecież inny charakter. W końcu zakiełkowała myśl o utworzeniu klubu. Należą do niego także (a nawet tworzą większość) ludzie spoza wspólnoty; idea okazała się interesująca również dla innych.

Na pierwsze spotkanie, zapowiedziane w ogłoszeniach parafialnych, na plakatach, ale i reklamowane drogą pantoflową, przyszło 13 osób. Wkrótce zawiązała się pasjonująca rozmowa o przeczytanych książkach, wymienianie się informacjami, tytułami… – Ludzie przychodzą ze swoimi książkami, opowiadają o nich. Okazało się także, że wielu rodziców szuka sposobu, jak zachęcić do czytania wartościowych pozycji swoje dzieci, także te starsze, co im podsunąć. Mamy dzielą się wypróbowanymi już pomysłami – wyjaśnia pani Edyta. – Rozmawiamy o książkach dotyczących w jakiś sposób tematyki chrześcijańskiej, nie tylko katolickich autorów. Inicjatorki mają też dodatkowe pomysły na uatrakcyjnienie spotkań – stąd na przykład prelekcja Sebastiana Kotlarza poświęcona procesowi Jezusa.

Wykład, któremu towarzyszyła prezentacja publikacji poświęconych ostatnim chwilom życia Chrystusa, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na stołach piętrzyły się słodkie wypieki i stosy książek, a rozmowa trwała do późnego wieczora.

Spotkania klubu odbywają się w każdy 3. piątek miesiąca o 19.00. Z kolei w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w przedsionku smoleckiego kościoła od 10.00 do 12.00 działa parafialna księgarnia oraz biblioteka – wzbogacana wciąż o kolejne pozycje. Organizatorzy nie mają wątpliwości: „Czym się karmisz, tym żyjesz”.