Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie głos zabrał gospodarz województwa dolnośląskiego. - Dziś oddajemy hołd twórcom konstytucji, uczestnikom Sejmu Wielkiego, którzy połączyli idee oświecenia, wartości chrześcijańskich oraz polskiej myśli politycznej. Ten dokument spowodował nowego ducha wolności w polskim narodzie i za to dziś dziękujemy - mówił wojewoda Paweł Hreniak. - Niestety, nasza chęć bycia gospodarzem we własnej ojczyźnie spowodowała reakcję naszych sąsiadów. Na 123 lata Polska została wymazana z map świata.

Wojewoda podkreślił, że z każdej historii powinniśmy wyciągać wnioski, również z tej z końca XVIII w. - A wnioski wydają się oczywiste. Nie każdy, kto deklaruje się przyjacielem, jest nim w rzeczywistości. Nie wszyscy, którzy mówią, że przedkładają dobro Rzeczypospolitej nad dobro własne, mówią prawdę. Tego uczy historia zaborców, tego uczy historia targowiczan - dodał. Zaznaczył też, że wynika z tego, jak bardzo ważna jest świadomość obywateli swoich praw i obowiązków wobec własnej ojczyzny. - Naród powinien kierować się myślą dobra wspólnego, czuć się gospodarzem we własnej ojczyźnie. Tylko na takim fundamencie zbudujemy przyszłość naszego kraju. Niestety, nie udało się obronić reform Konstytucji 3 Maja, ale jej twórcy pokazali, że Polacy są w stanie wyjść nawet z najgłębszego kryzysu, nawet z największych wewnętrznych podziałów. I za to powinniśmy być im wdzięczni. Cześć ich pamięci! - zakończył.

Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w swoim przemówieniu dziękował za obecność. Zaznaczył, że jest to manifestacja patriotyzmu i wyraz przywiązania do wartości, jaką jest wolna, niepodległa Polska. Zwrócił uwagę, że Konstytucja 3 Maja była dokumentem przełomowym, ale nie powstała bez sporów i czasem bardzo mocnych dyskusji. - Była jednak aktem, który na wiele lat stworzył podwaliny dla późniejszej niepodległości Polski. Pokazuje to, że o Polskę można i trzeba się spierać, czasem ostro, czasem spierać się po to, by z tego sporu powstała jedna wspólna myśl. Jeśli już po owym sporze prawo jest ustanowione i jest szanowane przez wszystkich Polaków, to takie powinno pozostać. To także nauka płynąca z Konstytucji 3 Maja - mówił.

Następnie cytował św. Jana Pawła II: "Demokracja bez wartości dosyć łatwo może się przekształcić w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm". - Szanujmy te wartości, o których mówił Jan Paweł II, szanujmy demokrację, szanujmy dialog, szanujmy siebie nawzajem - zakończył.

Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Następnie uformowany pochód przeszedł do katedry wrocławskiej, gdzie o 11.30 rozpoczęła się, pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, Msza św. w intencji ojczyzny.