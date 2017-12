Filmiki z nauką adwentową i sztuczkami z bańkami mydlanymi będą ukazywać się codziennie do 24 grudnia na profilu Facebook Gościa Wrocławskiego (TUTAJ), kanale YouTube (TUTAJ) i na stronie internetowej wroclaw.gosc.pl. Rekolekcje noszą nazwę: "Przebij iluzję, uwierz".

Pierwszy odcinek zatytułowaliśmy: "Dlaczego Bóg mnie kocha, a moje życie jest przeklęte?"

- Pan Bóg chce nas zbawić, pragnie być obecny wśród nas. Jeśli tak jest, to dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego jest tyle smutków, zwątpień i trudności? Wiecie, że Polska, kraj taki katolicki, przoduje w wykupywaniu leków antydepresyjnych? Dlaczego wielu ludzi traci sens życia? Dlaczego Pan Bóg tak pragnie nas zbawić i przyjść do nas przez swojego Syna, ale mimo to jest jak jest? - pyta w pierwszym odcinku ks. Teodor Sawielewicz.

Po chwili daje jasną odpowiedź i tłumaczy, dlaczego tak to wszystko wygląda.

Obejrzyj film i zostań z nami przez cały Adwent!

Rekobańki [#1] Dlaczego Bóg mnie kocha, a moje życie jest przeklęte?

