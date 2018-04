Jak czytamy Pismo Święte? - raport

Jak często sięgamy po Biblię? W jaki sposób ją czytamy? Instytut badawczy IMAS International, we współpracy z wrocławskimi inicjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina-On Jest, zapytał o to Polaków przed Niedzielą Biblijną.

Co wynika z badania „Jak czytamy Pismo Święte?”?

Do czytania prywatnego Biblii (poza praktykami w kościele) przynajmniej raz w roku przyznaje się 19,2 proc. Polaków, a do czytania codziennego tylko 3,8 proc. Polaków. Przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Pisma Świętego niewiele ponad 7 proc. To znacznie mniej niż w USA, gdzie do czytania minimum raz na tydzień przyznaje się, według Barna Research, 35 proc. osób, ale lepiej niż w Niemczech, gdzie „częste” czytanie deklaruje ok. 4 proc. populacji (wg Instytutu Allensbacha z 2005r.).

– W badaniu przyglądaliśmy się szczególnie osobom czytającym Biblię przynajmniej kilka razy w miesiącu – mówi Jerzy Prokopiuk, Prezes Zarządu IMAS International. – 70 proc. z takich osób, zapytanych o fragment przeczytany ostatnio, wskazuje na Ewangelie. Ze Starego Testamentu najpopularniejsze są Psalmy. Jako ostatnio czytany fragment wskazało je 30 proc. Polaków.

Mimo słabszej znajomości pewnych pojęć związanych z czytaniem Pisma Świętego, co być może oznacza słabszy poziom biblijnej wiedzy, Polacy dość jednoznacznie patrzą na Biblię w kategorii wiary, zgadzając się w prawie 89 proc. za stwierdzeniem, że jest ona żywym Słowem Bożym, przez które Bóg mówi do człowieka.

Co ciekawe, mimo obiegowej opinii o tym, że Polacy przedkładają spontaniczność ponad planowanie, przynajmniej 50 proc. czytających minimum kilka razy w miesiącu, ma ustalony plan czytania Biblii, z tego 18 proc. kieruje się czytaniami liturgicznymi Kościoła katolickiego.

– Interesowało nas także korzystanie przez czytających z aplikacji online do czytania i rozważania Pisma Świętego i byliśmy nieco zaskoczeni wynikami – mówi dalej Jerzy Prokopiuk. – Z szacunków IMAS wynika, że odsetek Polaków korzystających z Pisma Świętego on-line przekracza już 50 proc. wśród czytających Biblię przynajmniej kilka razy w miesiącu. Dla porównania, według badań Barna Research z 2017 roku, 43 proc. wszystkich Amerykanów czytających Biblię deklarowało korzystanie z aplikacji do czytania Biblii na swoim smartfonie. To procentowanie odnosi się do nieco różnych grup, dlatego nie oznacza to, że jesteśmy pod tym względem lepsi od Amerykanów, ale dotrzymujemy im kroku.

Badanie zostało przeprowadzone przez IMAS International w dniach 9-16 marca 2018 metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie kwotowo-losowej N=1104, która odzwierciedla reprezentatywną strukturę Polaków w wieku 18-64 lat. Zobacz www.imas.pl.

Aby zobaczyć cały raport kliknij TUTAJ.