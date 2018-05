Wzbudzać Bożą kontrowersję

W kościele pw. św. Jacka w Opolu fani i przyjaciele Tomasza Chady z całej Polski modlili się w intencji zmarłego rapera. Mszy świętej przewodniczył ks. Jakub Bartczak - raper w sutannie. Chada zmarł niespodziewanie 18 marca 2018 roku w wieku 39 lat w skutek zatrzymania akcji serca.

- W tym cierpieniu i niezrozumieniu tej sytuacji trzeba nam szukać otuchy w Bogu. Innego wyjścia nie ma. Można się pogrążyć w ciemnościach, złości czy pretensji. Albo żyć nadzieją i światłem w tym całym mroku - mówił w homilii ks. Jakub Bartczak (cała homilia do odsłuchania poniżej).

Przyznał, że inicjatywa Mszy świętej wyszła od tych, którzy znali Tomasza, którzy byli blisko niego.

- Uznaliście, że modlitwa będzie najlepszym sposobem na podziękowanie za dar, którym był Tomek, że będzie najlepszym sposobem, aby go wspomnieć. W tym wszystkim jest zawarty znak z nieba - stwierdził kapłan.

Tłumaczył przy tym, że środowisko hip-hipowe jest oceniane jednoznacznie i sam się z tym nie jeden raz zetknął.

- Wartości, które wypływają na wierzch w tej muzyce często są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. Ale, jak się okazuje, jest to tylko płaszcz. Niestety, świat ma to do siebie, że woli się przyglądać ciemności - oświadczył ks. Kuba Bartczak.

W tym kontekście przytoczył słowa św. Pawła Apostoła: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska

- I śp. Tomasz może być dla nas znakiem. Ten, który poszukiwał Boga, szczęścia i wolności. Był człowiekiem odważnym, nie bał się pytać, jak żyć. W ostatnich kawałkach przed śmiercią przyznawał się do tego, że odnalazł prawdę w Bogu - mówił ks. Bartczak.

Jak dodał, w życiu się nie spodziewał, że dzięki Chadzie będzie mógł przeżyć pewnego rodzaju rekolekcje, kiedy człowiek dokonuje refleksji nad wiara i rolą Boga w swoim w życiu.

- Dla mnie, dla księdza, ta okoliczność, postawa środowiska hip-hipowego, ta Msza święta to rekolekcje zorganizowane przez Tomka Chadę - mówił kapłan.

Zachęcał do tego, by śmierć znanego rapera stała się okazją do podziękowania Bogu za dar jego życia, do prośby o miłosierdzie Boże dla niego, ale również do dokonania refleksji nad swoim życiem.