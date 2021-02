Centrum Historii "Zajezdnia". "Ogórek" remontowany i narysowany  

Legendarny "Ogórek", autobus wpisany w dzieje solidarnościowego strajku we Wrocławiu w 1980 r., doczekał się komiksu. Wrocławianie zobaczą go ponadto wkrótce na ulicach miasta. Nie będzie to ten sam egzemplarz, lecz ten sam typ pojazdu: Jelcz 043.

Pamiętny strajk we Wrocławiu rozpoczął się, gdy 26 sierpnia 1980 roku o 4.30 Tomasz Surowiec zablokował autobusem wyjazd z Zajezdni nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej – gdzie dziś swoją siedzibę ma Centrum Historii Zajezdnia. 27 stycznia zaprezentowano tam nową publikację – komiks, którego scenariusz jest oparty na historii autobusu Jelcz 043. Przeznaczony dla młodych czytelników, ma być – jak podkreślają inicjatorzy publikacji – hołdem złożonym wszystkim wrocławskim kierowcom i motorniczym, którzy w roku 1980 odważyli się powiedzieć „nie” komunistycznemu totalitaryzmowi.

– „Ogórek” w komiksie jest prawie członkiem ruchu oporu. Ukrywa się, jak wielu członków podziemia solidarnościowego, bo komuniści chcą go oddać na złom – wyjaśnia Juliusz Woźny, autor scenariusza. – „Ogórek” kojarzy im się z rozpoczęciem strajków i podejmują wobec niego taką próbę zemsty. Na szczęście kierowcy go ukrywają. Całość kończy się happy endem – choć po drodze są chwile naprawdę dramatyczne. Po latach „Ogórek” koroduje, jest już w stanie skrajnej rozpaczy, ale pan Tomek go odwiedza, podtrzymuje na duchu. W finale autobus powraca w dawnym blasku. Dodajmy, że w komiksie jest narratorem, myślę że dzieci bardzo go polubią.

Autorami komiksu są Martin Venter (grafika) i Juliusz Woźny (scenariusz). Komiks kosztuje 7 zł. Do nabycia pod adresem sklep.zajezdnia.org

Zanim znalazł się w centrum wydarzeń... Materiały Centrum Historii Zajezdnia

Wrocławianie już w sierpniu zobaczą odnowiony autobus Jelcz 043. – taki, jak bohater wydarzeń z 1980 r., chodź nie ten sam. Pojazd, do którego przed laty wsiadł T. Surowiec, rzeczywiście trafił na złom.

– Nie stało się to chyba w tak dramatycznych okolicznościach, jak ukazane w komiksie. Nie wiem, czy jakiś towarzysz partyjny mścił się na nim – mówi z uśmiechem J. Woźny. – Oryginalny pojazd zginął w mrokach dziejów, natomiast ten, który powróci, to ten sam typ pojazdu. Przez długi czas stał sobie gdzieś z boku zajezdni. Przejęliśmy ją razem z nim, objęliśmy go w posiadanie w majestacie prawa – i od początku chodziło nam po głowie, że trzeba go wyremontować. Cieszył się zresztą popularnością, nawet jak był w kiepskim stanie. Przychodziły na przykład do niego pary młodych ludzi w strojach ślubnych, żeby sobie zrobić zdjęcie. Bywały profesjonalne sesje z długonogimi modelkami, wdzięcznie opierającymi się o „Ogórka”. Cały czas cieszył się zainteresowaniem. „Ogórek” to legenda. Na ostatniej konferencji prasowej przedstawiciel związków zawodowych mówił, że tak, jak stocznia ma Trzy Krzyże, tak „my mamy >Ogórka<”.

Happy end historii "Ogórka". Materiały Centrum Historii Zajezdnia

Autobus remontowany jest dzięki współpracy Centrum Historii Zajezdnia, MPK, Politechniki Wrocławskiej, która zajmie się pracą nad układem napędowym autobusu, oraz fabryki Jelcz, udostępniającej dokumentację techniczną oraz znak towarowy. Pojazd ma być gotowy w sierpniu 2021 roku, tak, aby mógł wziąć udział w obchodach sierpnia 80’ . Trzeba wyremontować poszycie zewnętrzne, dodać nowy lakier, wykończyć wnętrze – z fotelami, wykładziną. Mechanicy MPK wyremontują także konstrukcję podwozia i nadwozia.

CH Zajezdnia przypomina, że Jelcz 043 produkowany był w latach 1959-1986 w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Model powstał na czechosłowackiej licencji autobusu Skoda 706 RTO. „Ogórkiem” był nazywany ze względu na specyficzny kształt.

