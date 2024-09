We Wrocławiu trwa sztab kryzysowy, w którym uczestniczą członkowie rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Rada Ministrów wprowadziła stan klęski żywiołowej w Polsce na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu. Chodzi o część województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Dolny Śląsk: powiat kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski i ząbkowicki, miasto Wałbrzych i miasto Jelenia Góra

Opolszczyzna: powiat głubczycki, nyski i prudnicki, gmina Strzeleczki

Śląsk: powiat bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto Bielsko-Biała

Sytuacja jest dynamiczna. Jak wynika z rozporządzenia, stan klęski żywiołowej został wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni. Premier zapowiedział, że obszar stanu wyjątkowego może się rozszerzyć, jeśli to ułatwi działania służbom.

Rząd już rozpoczął realizację programu doraźnego wsparcia dla powodzian.

- Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę 1 miliarda złotych dla ludzi i miejsc ogarniętych powodzią. Środków na pomoc bezpośrednią i długofalową nie zabraknie. Każdy dotknięty powodzią, zalaniem, zawaleniem się budynków, podtopieniem i innymi konsekwencjami kataklizmu będzie mógł zgłosić się do władz swojej gminy i właściwie od ręki po zatwierdzeniu przez lokalne władze otrzymać z dwóch pul: 8 tysięcy złotych (z tytułu pomocy społecznej) i 2 tysiące złotych (zasiłku powodziowego). To bezzwrotna natychmiastowa doraźna pomoc - zadeklarował premier Donald Tusk we Wrocławiu na specjalnej konferencji prasowej.

Jak podkreślił, nie mówi o wsparciu długofalowym, ale tym, co do którego szybko rozpatrywane są wnioski, w których trzeba dosłownie złożyć dwa podpisy.

- Jesli chodzi o odbudowę mieszkań czy zabudowań gospodarczych przeznaczymy dla każdej poszkodowanej osoby do 100 tys. zł. Natomiast na odbudowę budynków mieszkalnych to będzie do 200 tys. zł. Przygotowujemy cały katalog innych narzędzi pomocowych. Aby realizować te wypłaty wystarczy podjęte przez nas rozporządzenie, nie jest potrzebne nadzwyczajne posiedzenie sejmu - dodał D. Tusk.

Omawiał także dodatkowe płatności za nadgodziny dla członków służb takich jak straż pożarna.

- Zwracam się do wszystkich dowódców o sprawiedliwy podział tych pieniędzy. Zróbcie to precyzyjnie, aby nikt nie czuł się poszkodowany. Te wynagrodzenia należą się ludziom, którzy ciężko pracują, ratując i pomagając innym - stwierdził szef rządu.

Zaznaczył, że nie można wszystkich prognoz traktować jako pewnik, bo natura jest nieprzewidywalna. Niezależnie od scenariuszy trzeba być gotowym do niesienia pomocy o każdej porze.

Instytut Gospodarki Wodnej poinformował, że sytuacja meterologiczna się poprawiła, ale ta hydrologiczna jest dość poważna. Trwa weryfikacja prognoz między jednostkami naukowymi.

Zanotowano na ponad 130 stacjach stan alarmowy i ostrzegawczy. To się zmienia na bieżąco. Fala powodziowa się przemieszcza. Nasze wyniki ze stacji hydrologicznych są mierzone co 10 minut i natychmiast publikowane. Na tej podstawie wylicza się prognozy.

Hydrolog i specjalista dr Grzegorz Duniec z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB przedstawił najnowsza prognozę pogody.

- Południowa Polska pozostaje w zasięgu frontu atmosferycznego z chłodnym i ciepłym wycinkiem powietrza. Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Jaka jest prognoza na najbliższe dni? Atmosfera staje się coraz bardziej sucha. Na południu Polski zalega jeszcze sporo wilgoci. Dzisiaj jeszcze na południu Dolnego Śląska opady 10-15 milimetrów. W nocy jeszcze popada do 10 milimetrów na południu Dolnego Śląska, mniej na południu Opolszczyzny - ok. 3 milimetrów. W późniejszym czasie tych opadów będzie jeszcze mnie lub w ogóle - podaje dr Duniec

Dr Paweł Przygrodzki, dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju wyjaśnia, jak wygląda sytuacja na rzekach:

- Fala powodziowa aktualnie przesuwa się w dół górnych dopływów górnej i środkowej Odry. W górnych odcinkach są notowane spadki. A jeśli chodzi o to, co do nas się dostaje z Czech - fala powodziowa kumuluje się w okolicach granicy państwa czyli na wodowskazie w Chałupkach. Na 89 stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy. W miarę upływu dni będa zanikać - informuje ekspert.

Najwyższy wzrost w ostatnim czasie zanotowano w Zgorzelcu na Nysie Łużyckiej - 115 cm. Poza tym były to wzrosty poniżej jednego metra i to poza obszarem krytycznym - powodziowym. W Kopicach na Nysie Kłodzkiej mamy ponad 400 cm powyżej stanu alarmowego. Tam 16 września przechodzi kulminacja fali. Podobny stan panuje na Krzyżanowicach na Odrze. Sporo przekroczeń wynosi powyżej jednego metra.

W Kłodzku i Bardzie notowane są spadki poziomu wody. Tak pokazuje prognoza, ale dalej są to przekroczenie stanu alarmowego. Jaki będzie stan wody w Tresnie - osłonowym dla Wrocławia?

- Istotne okaże się, jak te dwa kierunki powodziowe się na Odrze zbiegną. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby się nie zbiegły. Tutaj konieczne jest funkcjonowanie zbiornika Racibórz. Fala kulminacyjna przejdzie przez Wrocław pod koniec tego tygodnia: czwartek, piątek, sobota. Będzie to wydłużona fala. Poziom wody według obliczeń wyniesie między 600 a 650 centrymetrów wysokości - informuje dr Przygrodzki.

Czy przekroczenie stanów alarmowych i podane wartości tworzą zagrożenie przelania się wody przez korony wałów np. we Wrocławiu?

- Nie da się jednoznacznie tego stwierdzić. Przy tych przekroczeniach, w szczególności mówię o sudeckich dopływach Odry - należy je traktować bardzo poważnie. Co do samej Odry - aktualna praca zbiornika Racibórz pozwala nam myśleć, że sytuacja została w miarę opanowana. Ale wszystko jest obarczone niepewnością. Dochodzą aspekty losowe, jak awarie, przelania zbiorników - to wszystko wpływa na wyniki modelowania - stwierdza ekspert.

Wody Polskie poinformowały, że mają rezerwy powodziowe na zbiorniku Nysa. Zbiorniki w kotlinie jeleniogórskiej są wypełnione w 80 proc.