Jednak nie przeszło

Wrocławscy radni zdecydowali. Miasto Wrocław nie będzie finansować zabiegów in vitro z budżetu miasta. "Za" głosowało 14. "Przeciw" 20. Wstrzymało się 2.

W Sali Sesyjnej pojawili się działacze Akcji Katolickiej, którzy protestowali przeciwko uchwale. W sali Klubu Radnego stanęła mini-wystawa prezentująca m.in. hasła: "Metoda o najwyższej skuteczności w leczeniu niepłodności" czy "We Wrocławiu co roku dla 420 par jedyną szansą na dziecko jest in vitro".

Jak zagłosowali wrocławscy radni?

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Czepil Rafał PRZECIW

Kordel Grażyna PRZECIW

Krzyżanowski Marcin – (Przewodniczący Klubu) PRZECIW

Lach Mirosław PRZECIW

Małek Tomasz PRZECIW

Maryński Piotr PRZECIW

Mieszkała Krystian PRZECIW

Mrozek Damian PRZECIW

Olbert Łukasz PRZECIW

Piechel Michał PRZECIW

Pieńkowski Robert PRZECIW

Skoczylas Jerzy Józef PRZECIW

Szczerba Krzysztof PRZECIW

Sznerch Jerzy PRZECIW

Klub Radnych Rafała Dutkiewicza

Aniszczyk Bohdan ZA

Błoński Wojciech ZA

Chmielewski Jan - (Sekretarz Klubu) PRZECIW

Krauze Jarosław – (Przewodniczący) Klubu WSTRZYMAŁ SIĘ

Macała Henryk PRZECIW

Mauer-Różańska Renata PRZECIW

Mrozowska Urszula PRZECIW

Nabzdyk Andrzej ZA

Ossowski Jacek ZA

Skoczylas Jerzy Władysław PRZECIW

Wanat Urszula PRZECIW

Zawada Małgorzata – (Wiceprzewodnicząca Klubu) WSTRZYMAŁA SIĘ

Klub Radnych .Nowoczesna

Galant Dorota ZA

Hanczarek Tomasz ZA

Kędzierska Agnieszka ZA

Rańda Paweł ZA

Razik-Trziszka Magdalena ZA

Uhle Piotr – (Przewodniczący Klubu) ZA

Radni niezrzeszeni

Granowska Renata - Platforma Obywatelska ZA

Kłosowski Dominik - Sojusz Lewicy Demokratycznej ZA

Lorenc Sebastian - Platforma Obywatelska ZA

Obara-Kowalska Katarzyna NIEOBECNA

Rybczak Agnieszka - Platforma Obywatelska ZA