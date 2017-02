Upili się młodym winem

– Katolicka Odnowa w Duchu Świętym powstała 18 lutego 1967 r. Obchodzimy tę rocznicę w łączności ze wspólnotami, które dziś świętują na całym świecie – mówił. Wyjaśnił, że wtedy właśnie miało miejsce wydarzenie, znane jako Weekend Duquesne. Było to spotkanie ludzi związanych z katolickim uniwersytetem Duquesne, które odbyło się pod Pittsburgiem (w USA). Uczestniczyli w nim katoliccy studenci i profesorowie Wydziału Teologicznego, a także grupa zielonoświątkowców, w sumie ok. 25 osób. Z owym wydarzeniem związane są dwa domki pod Pittsburgiem – nazywane „Arka” oraz „Gołębica”.

– Uczestnicy Weekendu Duquesne pojechali tam, by szukać woli Bożej i prosić o odnowienie wiary. To był wspólny mianownik: mieli wielkie oczekiwania – mówił M. Nowicki. Wspominał, że przygotowali się do wspomnianego spotkania m.in. przez lekturę książki „Krzyż i sztylet” Davida Wilkersona. Podczas weekendu zajmowali się 4 pierwszymi rozdziałami Dziejów Apostolskich, słuchali m.in. wystąpienia jednego z katolickich profesorów, który doświadczył wcześniej „chrztu w Duchu Świętym”. – Punktem kulminacyjnym Weekendu Duquesne stała się modlitwa wieczorna, która rozpoczęła się o 22.00, a skończyła o 5.00 rano – wspominał.

Przeżyli potężne dotknięcie Ducha Świętego – doświadczenie, które wkrótce zaczęło rozprzestrzeniać się w Kościele. Najpierw w kolejnych dwóch kampusach uniwersyteckich, gdzie powstały dwie wielkie wspólnoty, potem w kolejnych miejscach. Jedna ogromna wspólnota narodziła się w stanie Michigan, w Ann Arbor – wspólnota Word of God (Słowo Boże); druga to People of Praise (Ludzie Chwały) w South Bend. Głównie z tą pierwszą związany był rodzący się w Polsce Ruch Odnowy Charyzmatycznej.

M. Nowicki wspominał o kontaktach Polaków z amerykańską Odnową i ludziach takich, jak ks. Bronisław Dembowski, Andrzej Płodowski (Polak, który brał udział w bitwie o Anglię; po wojnie pozostał poza granicami kraju, z czasem zaangażował się całym sercem w krzewienie odnowy charyzmatycznej), ks. Franciszek Blachnicki, Stanisława Kurzeja, ks. Marian Piątkowski i wielu innych. Informacje o Odnowie w Duchu Świętym docierały do naszego kraju także dzięki Radiu Wolna Europa, gdzie informacje na ten temat redagował ks. Tadeusz Kirschke.

M. Nowicki podkreślił, że – choć wydarzenia w USA w 1967 roku są uznawane za początki Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – w rzeczywistości o nowym, szczególnym doświadczeniu działania Ducha Świętego w podobnym lub nieco wcześniejszym okresie słyszymy także w wielu innych miejscach. Przykładem jest choćby Tydzień Eklezjologiczny, zorganizowany na KUL już w 1965 r.

Z dziejami Odnowy we Wrocławiu wiążą się m.in. postacie o. Alberta Monléona, Josette Lavanant i Pierré Lemaire’a, którzy w 1975 r. zatrzymali się tu w klasztorze sióstr urszulanek Unii Rzymskiej na pl. bp. Nankiera. W tym miejscu w modlitwie z charyzmatykami uczestniczyły m.in. Mariola Stawiarz, później karmelitanka bosa, założycielka Karmelu w Charkowie, Krystyna Jaskulska i Barbara Korpal. „Tak, jakbym zobaczyła oczy Boga” – wspominała potem Mariola ówczesne doświadczenie Bożej obecności, miłości i pokoju. Wkrótce poczuła się wezwana – choć najpierw broniła się przed tym – do modlitwy w intencji Polski w klauzurowym klasztorze, w Karmelu.

Modlitwa u urszulanek przyniosła niezwykłe owoce w życiu całej trójki dziewcząt, które, jak wyjaśniał prelegent, w październiku 1975 r. założyły we Wrocławiu pierwszą wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Podczas wspomnianej wizyty o. Monléona, swój „chrzest w Duchu Świętym” przeżył we Wrocławiu także o. Joachim Badeni, dominikanin, całkowicie zaskoczony nowym doświadczeniem.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania usłyszeli o wielu miejscach w Polsce – jak Mursasichle czy Lipie – gdzie „wybuchła” odnowa charyzmatyczna, o wydarzeniach i ludziach, w których życiu Pan Bóg działał w sposób niespodziewany i zaskakujący.

Podczas jubileuszowego świętowania nie brakło tortu, przypominającego o 50. urodzinach, i chwil radosnego wielbienia Boga – przy dźwiękach muzyki zespołu Kadosz. – To nasze wesele, wesele w Duchu Świętym – mówił ks. Wojciech Jaśkiewicz.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. NMP na Piasku (TUTAJ). Zobacz ZDJĘCIA.