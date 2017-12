Filmiki z nauką adwentową i sztuczkami z bańkami mydlanymi będą ukazywać się codziennie do 24 grudnia na profilu Facebook Gościa Wrocławskiego (TUTAJ), kanale YouTube (TUTAJ) i na stronie internetowej wroclaw.gosc.pl. Rekolekcje noszą nazwę: "Przebij iluzję, uwierz".

Drugi odcinek zatytułowaliśmy: "Jesteś zerem! Jesteś nikim! Jesteś synem królewskim!"

Tym razem ks. Teodor porusza temat oskarżeń wobec samego siebie i innych, a w tym kontekście opowiada bajkę "Król Lew".

- Ile w naszym życiu było sytuacji, w których uciekaliśmy od tych oskarżeń w używki, w internet, w Facebooka, w toksyczne relacje i masę innych uzależnień, byleby tylko nie usłyszeć tych oskarżeń w głowie. I kiedy tak uciekamy, Pan Bóg chce nas z tego wybić, chce przebić iluzję, byśmy stali się wolnymi - mówi ks. Teodor Sawielewicz.

Kapłan wyjaśnia, że w chwilach tej pustyni, samotności, spotykają nas "przyjaciele" i mówią: chodź na imprezę, chodź z nami, rób, to co my. A osoba, która straciła tożsamość, bardzo łatwo w to wchodzi.

- Od przeszłości można uciekać albo po prostu wyciągnąć z niej wnioski. Pamiętaj, kim jesteś, jesteś synem królewskim. Demon może nam bardzo wiele oskarżeń i poczucie winy w głowę wcisnąć, ale nie po to, żeby wyzwolić, ale żeby pognębić - opowiada w odcinku ks. Teodor Sawielewicz.

Co z tym zrobić?

Obejrzyj film i zostań z nami przez cały Adwent!

Rekobańki [#2] Jesteś zerem! Jesteś nikim! Jesteś synem królewskim!

Gosc Wroclawski

Nie widziałeś poprzednich odcinków?



Rekobańki [#1] Dlaczego Bóg mnie kocha, a moje życie jest przeklęte?